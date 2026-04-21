L'allenatore dell'Inter ha commentato con entusiasmo la vittoria dopo una rimonta considerata incredibile, sottolineando la tenacia del gruppo. Ha elogiato i giocatori che sono entrati nel secondo tempo, in particolare Diouf e altri, per il contributo fornito alla squadra. La squadra ha dimostrato di non arrendersi, portando a casa un risultato che permette di continuare a sperare.

Raggiante Chivu dopo la rimonta che porta la sua Inter in finaledi Coppa Italia: "È il lavoro di un gruppo che sta funzionando, oggi quelli che sono subentrati ci hanno dato una grande mano, Diouf e Susic sono stati anche decisivi, c'è da parte di tutti la voglia pazzesca di essere competitivi fino in fondo nelle due competizioni che restano. Ci siamo guadagnati la finale di Coppa Italia e questo ci permette di sognare". Battere il Como non è mai facile, anche se nell'ultimo periodo la squadra di Fabregas sembra stia tirando un po' il fiato: "Noi eravamo consapevoli della loro forza, ma siamo stati in grado di fare a loro tanti gol, rimontare due volte il Como in dieci giorni solo la pazza Inter lo può fare".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Rimonta da pazza Inter, questo gruppo non molla mai. Possiamo sognare"

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