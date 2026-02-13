Michela Moioli non molla mai! Rivivi la pazza rimonta che vale il bronzo

Michela Moioli ha recuperato terreno e conquistato il bronzo dopo una partenza difficile nella finale di Snowboard Cross Femminile. La campionessa italiana si è trovata in svantaggio di diversi metri rispetto alle concorrenti, ma ha deciso di spingere con forza e determinazione, superando avversarie più veloci durante la gara.

Michela Moioli è devastante! Durante la finale di Snowboard Cross Femminile parte male: si trova metri dietro le avversarie e il divario pare incolmabile. Poi, viene fuori la grinta: centimetro dopo centimetro, Michela riprende terreno e chiude terza, alle spalle di Baff e Adamczykova. È medaglia di bronzo!