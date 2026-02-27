Calciomercato Inter non si molla questo nome del Liverpool | Chivu lo apprezza

L'Inter continua a monitorare un giocatore del Liverpool, nome che era stato considerato un obiettivo concreto nel calciomercato di gennaio. La società nerazzurra ha seguito con attenzione questa possibilità senza però effettuare un’offerta ufficiale. Chivu, ex calciatore e attuale collaboratore, ha espresso apprezzamento per il profilo del giocatore. La trattativa rimane in stand-by, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Calciomercato Inter. A gennaio è stato un obiettivo concreto, seguito con attenzione ma senza l’affondo decisivo. Ora, però, il nome di Curtis Jones potrebbe tornare d’attualità in casa Inter. Il centrocampista del Liverpool è rimasto in Inghilterra durante l’ultima finestra di mercato per una questione di incastri e tempistiche, ma lo scenario estivo si preannuncia diverso e potenzialmente più favorevole ai nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a giugno Jones entrerà nell’ultimo anno di contratto, un dettaglio che potrebbe abbassare sensibilmente il costo del cartellino. Allo stesso tempo, la sua situazione contrattuale rischia di attirare nuove pretendenti, anche perché al momento non sembrano esserci segnali concreti di rinnovo con i Reds. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter, il Liverpool punta Dumfries, Chivu blinda Luis Henriquedi Redazione Inter News 24 Calciomercato Inter: il Liverpool punta Dumfries per risolvere l’emergenza sulle corsie laterali, ma la strategia...

Leggi anche: Calciomercato Inter, non si molla Nico Paz. Gazzetta: “L’Inter giocherà le proprie carte”

Temi più discussi: Calciomercato Inter 2024: Le Ultime Notizie; Inter, Barella e Thuram sotto accusa: cosa fare sul mercato, una domanda a Oaktree; Calciomercato Inter, da Thuram e Dumfries a Calhanoglu e Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabile; Inter, Akanji parla del futuro: Punti interrogativi sull'estate, i club chiedono lealtà ma...

Calciomercato Inter, un Lookman per Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tuttiTra gli obiettivi dell’estate c’è anche Moussa Diaby, che piaceva già a gennaio. Il sogno però resta uno ... tuttosport.com

Inter, la Reds passion: Curtis Jones torna di moda e c'è un intreccio con FrattesiL’ arrivo ormai imminente della primavera coinciderà in casa Inter con le prime mosse concrete in vista del futuro. La dolorosa e prematura eliminazione dall’Europa dà comunque già in questo momento a ... corrieredellosport.it

Calciomercato Roma, l'Inter sogna Svilar per il dopo Sommer. La situazione: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Inter #Svilar - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, da #Thuram e #Dumfries a #Calhanoglu e #Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabile x.com