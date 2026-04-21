Stasera a San Siro si sfidano Inter e Como nei quarti di finale di Coppa Italia, dopo un pareggio a reti inviolate all’andata. Tra le altre contendenti, due squadre lombarde puntano a conquistare la qualificazione, mentre una quarta resta in corsa. La sfida tra le due formazioni si presenta come un'occasione importante per avanzare nel torneo. La partita si gioca in un clima di attesa e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Delle quattro pretendenti rimaste alla Coppa Italia c’è un trittico lombardo che sogna l’alloro. Due si sfideranno stasera a San Siro, Inter e Como, dopo uno scialbo (eufemismo) 0-0 all’andata al Sinigaglia. I presupposti saranno differenti, rispetto al primo incrocio. I nerazzurri si presentarono sulle sponde del lago con una versione raffazzonata, già senza Lautaro (che mancherà anche stasera) e nel pieno di un campionato non ancora indirizzato in maniera così palese da potersi permettere di non pensare alla tappa successiva. A Chivu mancano quattro punti per vincere il suo primo Scudetto, ma ora l’obiettivo diventa la doppietta. La Coppa Italia da aggiungere per rendere ancora più evidente il dominio nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chivu, ora è operazione doblete. Fabregas non ci sta: vuole la storia

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