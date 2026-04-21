Dopo la partita, Cristian Chivu ha commentato la rimonta dell’Inter contro il Como, evidenziando come la squadra sia riuscita a recuperare due volte in dieci giorni e sottolineando il carattere dei giocatori. Ha detto che solo la squadra nerazzurra può essere capace di un simile risultato, lodando l’orgoglio e il DNA che caratterizzano il team. Le dichiarazioni arrivano nel post partita del match di ritorno di campionato.

Bastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Abbiamo bisogno di.» Calciomercato Milan, cambia volto la difesa rossonera! Tra entrate e uscite, ecco i nomi nella lista di Tare e Allegri Infortunio Fofana, segnali positivi da Milanello: il francese ci sarà contro la Juve? Le ultimissime Lotito spiega: «Le norme attuative sono competenza della Federcalcio. Serve un ragionamento a 360» Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Tahirys Dos Santos, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana: il Metz gli firma il primo contratto da professionista Hong Kong Football Festival: Juventus, Inter, Manchester City e Chelsea si sfidano in Asia.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chivu nel post partita: «Rimontare 2 volte il Como in 10 giorni, solo la pazza Inter può farlo. I ragazzi hanno orgoglio e il DNA nerazzurro dentro»

Notizie correlate

Chivu a Mediaset: «Solo la pazza Inter può rimontare due volte il Como. Dumfries non stava bene. Io come Mourinho? Rispondo così»di Giuseppe ColicchiaL’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in semifinale di Coppa Italia contro il...

Conferenza stampa Chivu post Inter Genoa: «Derby? La partita più importante per noi è col Como. Su Bonny e Thuram…»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Chivu: Scudetto? Rispondo come i colleghi. Anche noi siamo contenti di avvicinarci alla Champions; Chivu: Gruppo dalle grandi qualità umane: si divertono giocando; Inter, Chivu: Scudetto? Faccio come i miei colleghi: mancano punti per la CL; Inter Cagliari, intervista Cristian Chivu.

Inter-Como 3-2, Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisiviDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match della 33esima giornata contro l’Inter di ChivuPisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match della 33esima giornata contro l'Inter di Chivu ... cagliarinews24.com

#Chivu: “Questo gruppo ha una voglia pazzesca di essere competitivo fino in fondo. Ci siamo guadagnati questo da soli, con il lavoro e lo spirito di gruppo. I miei ragazzi hanno il Dna #Inter, rimontare due volte il #Como non è roba da chiunque" x.com

L'Inter lo ha rifatto, due volte sotto 2-0 contro il Como e due rimonte pazzesche Cristian Chivu non ha dubbi: "Solo la pazza Inter può farlo" facebook