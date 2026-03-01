Conferenza stampa Chivu post Inter Genoa | Derby? La partita più importante per noi è col Como Su Bonny e Thuram…

Dopo la vittoria contro il Genoa, l'allenatore dell'Inter ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato del prossimo impegno contro il Como, definendolo la partita più importante per la squadra. Ha anche commentato le condizioni di Bonny e Thuram. La sua analisi è arrivata a margine della sfida appena conclusa e si è concentrata sui piani futuri e sui giocatori coinvolti.

