Cristian Chivu commenta la vittoria contro il Sassuolo e mette in guardia i suoi. L’allenatore dell’Inter dice che la squadra è più matura e ricorda da dove è partita. Risponde anche a chi gli chiede delle possibilità di vincere lo scudetto, senza giri di parole. La vittoria di oggi rafforza la fiducia, ma Chivu tiene i piedi per terra.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo. Intervenuto nel corso del postpartita di Sassuolo Inter, Cristian Chivu ha commentato così il successo maturato nel match del 24° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. LE NOTIZIE DEL GIORNO IN CASA INTER ASPETTI POSITIVI – « Abbiamo capito il momento, abbiamo subito un po’ la loro intensità e verticalità. Abbiamo tenuto botta, abbiamo saputo stare in partita e anche colpire nei momenti giusti. Poi cinismo, la concretezza diventa un fattore importante per la nostra crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu dopo Sassuolo Inter: «Non dobbiamo dimenticarci da dove arriviamo, questa Inter è più matura! Percentuali scudetto? Vi rispondo così»

