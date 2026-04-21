chiusure notturne sulla a9 tra uboldo e origgio

Nella tratta tra Uboldo e Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono in programma chiusure notturne per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. La chiusura sarà in vigore durante alcune sere, con l’obiettivo di intervenire sulle barriere lungo la carreggiata. La circolazione sarà temporaneamente sospesa in determinate fasce orarie, per consentire i lavori senza creare disagi e in sicurezza.

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