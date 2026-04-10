Raffica di chiusure notturne sulla A9 | saranno 8 in una settimana

Durante la prossima settimana, sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste otto chiusure notturne. I lavori interesseranno diversi svincoli tra le zone del basso comasco e Saronnese, causando temporanei stop al traffico in più punti. Le chiusure sono state comunicate dalle autorità competenti e si svolgeranno principalmente nelle ore notturne per limitare i disagi durante il giorno.

Una settimana di lavori lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso si traduce in una vera raffica di chiusure notturne che coinvolgeranno numerosi svincoli tra basso comasco e Saronnese. Gli interventi, programmati per la manutenzione delle barriere di sicurezza e antirumore, saranno distribuiti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A9, raffica di chiusure notturne tra Como e Chiasso: tratti chiusi e svincoli bloccati per una settimanaSulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste due notti di chiusura della carreggiata in direzione Lainate.

Settimana di chiusure notturne sulla A26: tutti i lavoriChiusure notturne sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

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