A9 chiusure notturne allo svincolo di Origgio | lavori alle barriere di sicurezza

Questa notte, la A9 tra Lainate, Como e Chiasso chiude allo svincolo di Origgio. Le chiusure sono necessarie per fare lavori di controllo e riparazione alle barriere di sicurezza. La circolazione potrebbe rallentare o deviare, quindi chi passa da quella zona deve fare attenzione.

Sulla A9 Lainate–Como–Chiasso sono in programma alcune chiusure notturne per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. I provvedimenti riguarderanno lo svincolo di Origgio e saranno attuati in due diverse notti, con limitazioni differenziate alla circolazione. Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, dalle 21 alle 5, lo svincolo di Origgio sarà chiuso in uscita per i veicoli provenienti da Lainate. Gli automobilisti diretti verso Origgio dovranno quindi utilizzare lo svincolo di Uboldo come alternativa consigliata. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva, tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

