Chiude per lavori un pezzo dell’Autostrada A4 alle porte di Milano

Chiuderà un pezzo di A4 tra Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano Viale Certosa, in direzione Milano. La chiusura scatterà venerdì sera alle 21 e terminerà sabato 28 febbraio Resterà chiuso per lavori (una notte) il tratto di Autostrada A4 tra Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano Viale Certosa, in direzione Milano. La chiusura, come precisato da Autostrade per l’Italia, scatterà nella notte tra venerdì e sabato 28 febbraio e più nel dettaglio tra le 22 e le 6 del mattino. La chiusura servirà per consentire il proseguimento delle attività relative al completo rifacimento del cavalcavia di svincolo di Sesto San Giovanni. Contestualmente, resteranno chiuse le aree di servizio "Lambro nord" e "Novate nord" che si trovano nel tratto di autostrada verso Milano, mentre l'area di servizio "Lambro sud", in direzione Brescia, sarà chiusa con un'ora di anticipo. Inoltre, sarà chiusa l'entrata di Milano Viale Certosa verso Brescia e chiuso, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4, verso Brescia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

