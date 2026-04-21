Chili il Golden Retriever che protesta | basta coccole vuole ancora!

Un Golden Retriever di nome Chili ha attirato l’attenzione sui social media con un video in cui si mostra in una scena di protesta, manifestando il suo fastidio quando le coccole sono finite. Il cane, che si trovava in un ambiente domestico, ha reso evidente il suo desiderio di continuare le attenzioni attraverso comportamenti che hanno suscitato commenti e condivisioni tra gli utenti. La sua reazione ha catturato l’interesse di chi ha assistito alla scena.

Un Golden Retriever di nome Chili ha trasformato un momento di relax domestico in un fenomeno virale, mostrando una reazione quasi umana nel momento in cui le attenzioni ricevute sono venute meno. L’episodio, catturato in un video condiviso dall’account goldenchilidog, vede il cane seduto su una piccola sedia rosa mentre un uomo anziano gli accarezza la testa, per poi subire una mutazione estetica improvvisa non appena il contatto fisico cessa. La metamorfosi espressiva di Chili tra relax e protesta silenziosa. L’atmosfera all’interno dell’abitazione dove è stata girata la clip appare inizialmente estremamente dolce e accogliente. Chili, che per la sua razza sembra avere una predisposizione naturale verso l’affetto, si gode i grattini sulla testa con una postura rilassata e uno sguardo morbido.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chili, il Golden Retriever che protesta: basta coccole, vuole ancora! Notizie correlate Fame imprevista: il Golden Retriever che divora un panino in un istanteBauer, un Golden Retriever, ha ignorato le richieste di calma del suo proprietario per divorare rapidamente un panino di Chick-fil-A durante una gita... Dal pianto al silenzio: il Golden Retriever che protegge i pulciniUn Golden Retriever di nome Boojeaux ha trasformato una mattinata di lamentele accese in un momento di estrema tenerezza dopo l’arrivo di due piccoli... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Shock per le dimensioni di un mix di Golden Retriever e Bovaro del Bernese: Quelle zampe. Golden retriever insegue la camera di Google Maps comparendo in oltre 1000 scatti di street viewStraordinari cani bagnino. A Forte dei Marmi, Lucca, l'intervento di due Golden Retriever ha portato in salvo 5 ragazzi che non riuscivano più a tornare... Due futuri genitori hanno deciso di fare ... greenme.it Golden Retriever: carattere, malattie, cure e consigli del veterinarioPrima di scegliere di portare a casa un cucciolo, dobbiamo chiederderci se siamo davvero siamo pronti a gestirlo e in un momento della vita che ci permette di dedicarci a lui e sapere a cosa si va ... greenme.it