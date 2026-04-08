Fame imprevista | il Golden Retriever che divora un panino in un istante

Durante una visita a un drive-thru, un Golden Retriever ha mangiato in pochi secondi un panino di Chick-fil-A, ignorando le richieste del proprietario di mantenere la calma. L’episodio si è verificato mentre il cane era in auto e ha mostrato un’immediata voracità nel consumare il cibo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non sono stati segnalati danni o incidenti collegati a questo episodio.

Bauer, un Golden Retriever, ha ignorato le richieste di calma del suo proprietario per divorare rapidamente un panino di Chick-fil-A durante una gita al drive-thru. L’episodio, condiviso via social, mette in luce le difficoltà dell’educazione alimentare dei cani. Tutto ha inizio in un salotto, dove il padrone presenta Bauer come un animale posseduto da una nuova fissazione: i panini della catena Chick-fil-A. In quel momento, il cane tiene tra i denti la propria ciotola, manifestando un’impazienza evidente. L’eccitazione del quadrupede cresce quando l’uomo annuncia che il suo cibo preferito sarà servito per cena, dettaglio confermato dal movimento frenetico della coda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fame imprevista: il Golden Retriever che divora un panino in un istante Lenzuola e relax: il video della Golden Retriever che non si spostaDaisy, una Golden Retriever, è diventata la protagonista di un video virale in cui ignora deliberatamente ogni tentativo della proprietaria di... No al cardio: il Golden Retriever che boicotta la dieta cosìJoey, un Golden Retriever, ha catturato l’attenzione della rete trasformando una prevista uscita fisica in un momento di riposo assoluto appena fuori...