Questa mattina Sergio Leo ha preso ufficialmente il comando della Squadra Mobile a Vibo Valentia. Il nuovo commissario capo si è insediato nella sede della Questura, pronto a rafforzare i controlli e la sicurezza nella città. La sua nomina arriva in un momento in cui le autorità locali vogliono mettere più attenzione sulla lotta alla criminalità.

A Vibo Valentia è ufficialmente iniziato il mandato del nuovo dirigente della Squadra Mobile, il Commissario Capo Sergio Leo, che ha preso ufficialmente possesso del ruolo nella sede della Questura. L’insediamento, avvenuto il 1 febbraio 2026, è stato presieduto dal Questore Rodolfo Ruperti, che ha accolto il nuovo funzionario con un breve discorso di benvenuto. Il neo dirigente, originario di Catania, ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato dopo aver superato con successo i concorsi per Vice Ispettori e Commissari nel 2018. Il percorso formativo, seguito presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, ha incluso un Master in Scienze della Sicurezza, un percorso che ha contribuito a plasmare la sua specializzazione in ambito investigativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo capo della Squadra Mobile a Vibo Valentia: insediamento alla Questura con focus sulla sicurezza locale

Approfondimenti su Vibo Valentia Questura

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vibo Valentia Questura

Argomenti discussi: Questura di Vibo, Sergio Leo è il nuovo dirigente della Squadra Mobile; Questura di Lecce: avvicendamento a capo della Squadra Mobile; Il Sottosegretario Perego alla cerimonia di consegna dei brevetti ai nuovi incursori della Marina Militare; Vasto, promozione per Marcovecchio da Commissario a vice Questore.

Questura di Vibo Valentia, si insedia il nuovo capo della Squadra mobile Sergio LeoAccolto dal questore Ruperti, il 36enne catanese esprime un profilo professionale caratterizzato da studi giuridici, incarichi operativi e attività formativa svolta in ambito nazionale, maturata tra S ... ilvibonese.it

Vibo, accolto in questura il nuovo dirigente della MobileIl Questore di Vibo Valentia, dr. Rodolfo Ruperti, ha accolto il nuovo Funzionario, il Commissario Capo dott. Sergio Leo che andrà a ricoprire l’incarico di dirigente della Squadra Mobile. zoom24.it

Il13. . UDINE SQUADRA MOBILE POLIZIA. ARRESTATO LATITANTE IN SPAGNA, DOVRA SCONTARE 30 ANNI DI CARCERE. - facebook.com facebook

Arrestato 34enne con oltre 4 chili di marijuana: blitz della squadra mobile in via Marzabotto x.com