Dopo messa in sicurezza una perizia per scoprire cause del rogo al Sannazaro

Il teatro Sannazaro è stato danneggiato da un incendio scoppiato all’alba del 17 febbraio, probabilmente a causa di un corto circuito. La procura di Napoli ha disposto una perizia per identificare le cause dell’incendio, che ha provocato ingenti danni alla struttura. Prima di avviare le indagini tecniche, gli operai devono mettere in sicurezza l’area. La relazione servirà a capire cosa ha provocato il rogo e quali misure adottare per evitare altri incidenti.

© Anteprima24.it - Dopo messa in sicurezza una perizia per scoprire cause del rogo al Sannazaro

Tempo di lettura: < 1 minuto Prenderà il via dopo la messa in sicurezza dell’area, la perizia disposta dalla Procura di Napoli nell’ambito delle indagini sul rogo che all’alba del 17 febbraio, ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli. Com’è noto, infatti, durante l’intervento scattato per domare le fiamme due vigili del fuoco hanno riportato delle conseguenze che per fortuna non si sono rivelate gravissime. L’accertamento disposto dalla VI sezione delll’ufficio inquirente partenopeo (sostituto procuratore Mario Canale, procuratore aggiunto Antonio Ricci) finalizzato a fare luce su quali siano state le cause dell’incendio prenderà quindi il via solo a lavori ultimati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Sannazaro, area dell’incendio messa in sicurezzaL’incendio scoppiato nell’area di Sannazaro ha causato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il sito. Teatro Sannazaro, un vigile del fuoco al lavoro tra le fiamme del rogoUn vigile del fuoco è intervenuto martedì mattina per spegnere le fiamme che hanno devastato il Teatro Sannazaro di Napoli. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Dopo cinque anni di chiusura, al via la messa in sicurezza della scalinata del Buzzi; Pizzo dopo l'alluvione chiede interventi strutturali di messa in sicurezza; Cortona, arriva l’ok per la messa in sicurezza del muro di Piazza del mercato, dopo il crollo parziale del 2024; Hera ha concluso i lavori, la strada riapre dopo la messa in sicurezza della collina. Pizzo dopo l'alluvione chiede interventi strutturali di messa in sicurezzaIl comune costiero ferito nei suoi luoghi simbolo, dal lungomare alla chiesetta di Piedigrotta con le onde del mare che lambiscono l'ingresso e hanno cancellato la spiaggia ... rainews.it Crollo Montesacro, conclusa la messa in sicurezza della strada dopo la franaOff limits due accessi da viale Tirreno. Nel frattempo il locale interessato dalla caduta dei massi dovrà restare chiuso ancora per alcuni giorni ... romatoday.it Parrocchia Annunziata.Domani sera dopo la Messa delle 19 si festeggiano i 40 anni di Padre Gianfranco - facebook.com facebook Dopo la Messa celebrata nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, il #Papa incontra i @SalesianiItalia, esortandoli a continuare il loro servizio in zone di povertà e guerra #VaticanNewsIT Leggi qui shorturl.at/EkFEn x.com