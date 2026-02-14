Frana al castello di Moneta | Bene la messa in sicurezza ma ci sono altri lavori urgenti

Una frana al castello di Moneta si è verificata a causa delle intense piogge di questi giorni. La Protezione Civile ha già messo in sicurezza la strada forestale che porta all’antico maniero sopra Fossola, ma sono ancora necessari interventi urgenti per stabilizzare completamente la zona. La Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’ si dice soddisfatta dei lavori eseguiti finora, anche se sottolinea la necessità di intervenire subito su altri punti critici.

La Pro loco 'Salviamo il Castello di Moneta' esprime soddisfazione sui lavori di messa in sicurezza della strada Forestale, quella che conduce all'antico maniera sopra Fossola. Ma per la Pro loco non si dovrà perdere tempo e usare i fondi ministeriali per recuperare il castello. "Pochi giorni fa, si sono conclusi i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza del tratto di strada di via Forestale interessato da due movimenti franosi avvenuti sulla stessa fascia stradale nel 2019 e nel 2025 - scrive il presidente della Pro loco 'Salviamo il Castello di Moneta', Luigi Giovanelli - Un intervento generoso e importante, così come testimoniato dai micropali, che ci danno conferma riguardo l'importanza dell'opera eseguita fin qui dal Comune di Carrara.