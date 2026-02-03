Dalle formiche ai droni | come l'IA sta cambiando lo studio del comportamento collettivo degli animali e non solo

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il modo in cui si studiano gli animali. Ricercatori e scienziati usano droni e software intelligenti per analizzare i movimenti delle formiche e di altri gruppi di animali. Questi strumenti aiutano a capire come si coordinano e come nasce la loro intelligenza collettiva. La tecnologia permette di osservare comportamenti che prima erano difficili da seguire e di scoprire nuovi dettagli sulla vita degli animali in natura.

L'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando lo studio del comportamento animale, permettendo di capire come nascono coordinazione e "intelligenza" collettiva nei gruppi di individui.

