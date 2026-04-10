Chiara Ferragni vola in Namibia | il resort nella riserva naturale costa quasi 2mila euro a notte

Dopo le festività di Pasqua, Chiara Ferragni ha deciso di partire per la Namibia. La influencer ha scelto di soggiornare in un resort di lusso situato all’interno di una riserva naturale, immerso nella savana. La struttura ha un costo di circa 2.000 euro a notte, attirando l’attenzione per la sua posizione e le sue caratteristiche esclusive. La sua partenza ha suscitato interesse tra i follower e i media.

Chiara Ferragni è tornata a partire dopo le feste di Pasqua. Questa volta è volata in Namibia, soggiornando in un resort di lusso immerso nella savana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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