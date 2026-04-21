Durante il volo dalla Namibia all’Italia, Chiara Ferragni ha vissuto un momento di paura a causa dei numerosi fulmini che hanno attraversato il cielo. La influencer ha raccontato di aver avuto un incidente, rovesciando il caffè sui pantaloni mentre cercava di mantenere la calma. La presenza di temporali intensi ha reso il viaggio particolarmente agitato, portando a una situazione di disagio durante il volo.

Brutta disavventura per Chiara Ferragni sull’aereo durante il volo che dalla Namibia la stava riportando in Italia: l’imprenditrice digitale e influencer ha mostrato sui social tutto il suo spavento per i tanti fulmini che hanno accompagnato il viaggio a bordo del velivolo. Una volta atterrata, Chiara Ferragni ha rassicurato i suoi follower: “Mi sono rovesciata il caffè sui pantaloni ma sono tornata”. Volo da incubo per Chiara Ferragni dalla Namibia all'Italia Il viaggio di Chiara Ferragni in Namibia Nuovo viaggio per Chiara Ferragni Volo da incubo per Chiara Ferragni dalla Namibia all’Italia Chiara Ferragni ha documentato l’accaduto con una serie di Storie pubblicate sul suo profilo Instagram.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Ferragni in aereo spaventata dai fulmini sul volo dalla Namibia, "rovesciata il caffè sui pantaloni"

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