Domenico Penna ha ricevuto una minaccia di morte dopo la partita Inter-Juve, e ora la sua famiglia si è barricata in casa. La minaccia è arrivata tramite un messaggio sui social, che lo ha spinto a rivolgersi alla Polizia Postale per denunciare l’accaduto.

. Clima di altissima tensione. Il post-partita di San Siro si è trasformato in un calvario per Federico La Penna. Il direttore di gara di Roma 1, finito nel mirino della critica per l’espulsione di Pierre Kalulu, sta vivendo giorni drammatici che travalicano il rettangolo di gioco. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arbitro è pronto a rivolgersi alla Polizia Postale dopo aver ricevuto gravissime minacce di morte sui social. La situazione è così tesa che, per precauzione, è stato suggerito alla moglie e alle figlie di non uscire di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Penna minacciato di morte dopo Inter Juve, famiglia chiusa in casa: lui denuncia tutto alla Polizia Postale

