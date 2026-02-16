La Penna minacciato di morte dopo Inter Juve famiglia chiusa in casa | lui denuncia tutto alla Polizia Postale
Domenico Penna ha ricevuto una minaccia di morte dopo la partita Inter-Juve, e ora la sua famiglia si è barricata in casa. La minaccia è arrivata tramite un messaggio sui social, che lo ha spinto a rivolgersi alla Polizia Postale per denunciare l’accaduto.
. Clima di altissima tensione. Il post-partita di San Siro si è trasformato in un calvario per Federico La Penna. Il direttore di gara di Roma 1, finito nel mirino della critica per l’espulsione di Pierre Kalulu, sta vivendo giorni drammatici che travalicano il rettangolo di gioco. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arbitro è pronto a rivolgersi alla Polizia Postale dopo aver ricevuto gravissime minacce di morte sui social. La situazione è così tesa che, per precauzione, è stato suggerito alla moglie e alle figlie di non uscire di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Penna shock: minacciato sui social, paura per la famiglia. La decisione drastica dopo le frasi vergognose ricevuteL'arbitro di Inter-Juve decide di denunciare tutti, preoccupato per l'incolumità della sua famiglia dopo le vergognose (e inaccettabili) frasi subite dagli haters. Intanto spuntano altri retroscena su ... corrieredellosport.it
Cosa accade adesso a La Penna? Rocchi ha due strade dopo il caos di Inter-Juve: tutti gli scenari possibiliL'errore del direttore di gara c'è stato ma ai piani alti della Can fanno notare che sono gli stessi comessi da Di Gregorio sull'autogol di Cambiaso e da Dimarco solo davanti alla porta ... corrieredellosport.it
La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra x.com
Dopo il disastro Inter-Juve Infantino e Ifab, sveglia! Il 28 febbraio in Galles si riunirà l'organo internazionale con il potere di modificare le regole del calcio, All'ordine del giorno, il cambiamento del famigerato protocollo Var che a San Siro ha impedito di espeller - facebook.com facebook