Chiama la polizia perché è seguito e minacciato ma è tutto falso | avviso orale nei confronti di un 56enne

Una persona di 56 anni ha chiamato la polizia riferendo di essere seguita e minacciata, ma le autorità hanno accertato che la segnalazione non corrispondeva a fatti reali. La Polizia di Sondrio, attraverso la Divisione Anticrimine, ha proseguito le attività di contrasto alle condotte illecite nella provincia. Sabato Riccio, il Questore locale, ha deciso di adottare un avviso orale nei confronti dell’uomo.

La Polizia di Stato di Sondrio continua l’attività di contrasto alle condotte illecite svolta dalla locale Divisione Anticrimine e finalizzata all’irrogazione di misure di prevenzione personali, che ha consentito al Questore della provincia di Sondrio Sabato Riccio di adottare il provvedimento di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Socialmente pericoloso e con svariati precedenti: avviso orale nei confronti di un 24enneIl ragazzo, però, è emerso all’attenzione delle Forze dell’Ordine anche per tutt’altra tipologia di reati, e in particolare per reati specifici... 56enne costretto a dormire in auto chiama la polizia, "mi suicido": intervento lampo sull'A15, salvatoÈ stato sventato un tentativo di suicidio da parte di un cinquantenne grazie all’intervento della Polizia di Stato di Parma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si butta sulle macchine in strada, beccato con la coca: arrestato; MA PERCHÉ NEI POLIZIESCHI FRANCESI TUTTO SEMBRA COSÌ VERO? VEDERE PER CREDERE IL CASO 137, STRAORDINARIA LÉA DRUCKER; Stop maranza, si passa ai fatti: la polizia piomba nel quartiere Grazie. Chiesa e famiglie sono libere; Ohio, 91enne ignora le chiamate: polizia scopre che era immersa in un videogioco. Per paura dopo una ritorsione chiama la polizia e confessa una rapinaPer comprare droga preleva con la carta bancomat scippata a una donna, ma i pusher cercano di estorcergli denaro. Lui si spaventa e si autoaccusa di tutto ... latinaoggi.eu Milano, colpisce l’ex compagna nel sonno con un mattone, poi chiama la polizia: arrestatoLa chiamata al numero unico d’emergenza arriva alle 5,27 di venerdì mattina. Quando l’operatore risponde, una voce maschile chiede alle ambulanze e ai poliziotti di raggiungerlo. E di fare presto. milano.repubblica.it SI CHIAMA PASTA ALLA ZOZZONA E SE SEI A ROMA DEVI ASSAGGIARLA! A metà tra carbonara e amatriciana, la ricetta è tutta qui facebook Si chiama Ruòmo ed è la prima lavoratrice di nazionalità cinese a rivolgersi a un sindacato dopo essere stata licenziata. #Tg3 x.com