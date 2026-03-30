La Polizia di Stato di Sondrio ha emesso un avviso orale nei confronti di un uomo di 24 anni, ritenuto socialmente pericoloso e con numerosi precedenti penali. L’operazione è stata condotta dalla Divisione Anticrimine locale, nell’ambito delle attività di contrasto alle condotte illecite. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della provincia di Sondrio.

Il ragazzo, però, è emerso all’attenzione delle Forze dell’Ordine anche per tutt’altra tipologia di reati, e in particolare per reati specifici contro la persona. Infatti, già nel 2023 era stato denunciato e indagato per stalking contro la ex compagna, in quanto avrebbe attuato nei suoi confronti una condotta persecutoria, cagionandole un grave e perdurante stato di ansia e paura, tanto da indurla a temere per la propria incolumità e a modificare significativamente le proprie abitudini di vita. Il giovane si sarebbe spinto fino a rivolgere delle vere e proprie minacce di morte al nuovo compagno della vittima, utilizzando per fini intimidatori, finanche un coltellino “svizzero”. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Socialmente pericoloso e con svariati precedenti: avviso orale nei confronti di un 24enne

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