Brigitte Nielsen ha avuto quattro ex mariti nel corso della sua vita, tra cui il compositore danese Kasper Winding, con cui è stata sposata dal 1983 al 1984 per circa un anno. Tra gli altri, anche attori e figure del mondo dello spettacolo hanno condiviso momenti di vita con lei. La sua storia sentimentale, fatta di relazioni brevi e incontri con personaggi noti, ha attirato l’attenzione dei media nel corso degli anni.

Il primo ex marito di Brigitte Nielsen è stato un compositore danese, Kasper Winding. Il loro matrimonio è durato circa un anno: dal 1983 al 1984. Il suo secondo sposo, forse tra i più noti in assoluto, a livello mediatico, è stato l’attore di fama internazionale Sylvester Stallone. Pare che i due si siano conosciuti in un hotel a New York, poco dopo la rottura della relazione con Winding: era il 1985. Erano entrambi lì e fu proprio lei a cercarlo, inviandole una lettera con tanto di allegato del proprio book per promuovere il film Yado. Dal biglietto si comprende che Brigitte era desiderosa di incontrare Stalllone per chiedergli un’autografo: gli dichiarava di essere una grande fan di Rocky.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i quattro ex mariti di Brigitte Nielsen, dal primo Winding a Sylvester Stallone: “Con lui fu orribile”

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