Brigitte Nielsen ha raccontato in un’intervista a Belve la fine della relazione con il suo ex marito, Sylvester Stallone, descrivendo un cambiamento avvenuto già la notte delle nozze. Ha dichiarato che l’ex marito si comportava in modo ossessivo, facendola sentire in pericolo. La cantante e attrice ha parlato di una rottura avvenuta subito dopo il matrimonio, senza fornire ulteriori dettagli.

Brigitte Nielsen parla a Belve della rottura con l’ex marito Sylvester Stallone, maturata subito dopo le nozze: «Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai». Poi aggiunge: «Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo». Non si ferma al piano personale. L’attrice punta il dito anche sulle conseguenze professionali seguite alla separazione: «Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood». E affonda: «Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse». C’è spazio anche per una battuta provocatoria destinata a fare rumore: «A letto era più un coniglio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Brigitte Nielsen e l’accusa choc all’ex marito Sylvester Stallone: “Era ossessivo, mi sentivo in pericolo con lui”

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