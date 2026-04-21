Elettra Lamborghini ha avuto diverse relazioni prima di sposare il marito Afrojack. Tra i nomi noti ci sono Daniela Blume e Abraham Garcia, entrambi legati al suo passato sentimentale. Nel 2016, durante una trasmissione televisiva, ha dichiarato di essere bisessuale, affermando di essere attratta sia da uomini che da donne. La cantante ha sempre parlato apertamente della sua sessualità, senza nascondere le sue preferenze.

Elettra Lamborghini non ha mai fatto mistero delle sue preferenze sessuali. Elettra ha fatto coming-out come bisex nel 2016 su MTV Super Shore, quando aveva dichiarato: «Non sono lesbica, sono bisessuale, mi piace sia la carne che il pesce». A distanza di anni e dopo qualche liaison, come quella collezionata con la conduttrice Daniela Blume durante la sua partecipazione a Gran Germano Vip, la bolognese ha deciso di fidanzarsi ufficialmente con un uomo, AfroJack. «I miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa.», scrive Elettra Lamborghini nel suo ultimo post su Instagram.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex e le ex di Elettra Lamborghini, prima del marito Afrojack? Da Daniela Blume a Abraham Garcia

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