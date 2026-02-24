Chi è Afrojack Nick van de Wall il marito di Elettra Lamborghini cantante Sanremo 2026

Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall, ha annunciato il suo matrimonio con Elettra Lamborghini, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà. La coppia si è sposata durante una cerimonia privata in una località esclusiva, confermando la loro relazione forte e duratura. Afrojack, noto DJ olandese, ha condiviso sui social alcune foto della celebrazione, attirando l’attenzione dei fan e dei media italiani. La coppia si prepara a vivere insieme questo nuovo capitolo.

. Elettra Lamborghini è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, con il brano Voilà. Ma qual è la vita privata? Il marito? Ecco tutte le informazioni.. Elettra Lamborghini è legata al dj Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, nato a Spijkenisse, una piccola località in Olanda il 9 settembre 1987. Ma è di origine del Suriname. La musica è sempre stata nel destino di Nick, già a 11 anni scopre il sequencer FL Studio. Un programma che compone musica elettronica con il quale si diletta con la produzione dei suoi primi pezzi. 🔗 Leggi su Tpi.it

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack (e le parole sui figli)Elettra Lamborghini ha annunciato il suo matrimonio con Afrojack, a causa della passione condivisa per la musica.

Chi è Elettra Lamborghini, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Elettra Lamborghini partecipa al Festival di Sanremo 2026, portando in gara il suo nuovo singolo.

