Elettra Lamborghini ha annunciato il suo matrimonio con Afrojack, a causa della passione condivisa per la musica. La coppia, sempre molto riservata, ha deciso di mantenere privata la loro vita familiare, anche se spesso sono stati fotografati insieme durante eventi pubblici. La cantante ha parlato di come il marito la supporti nelle sfide artistiche e nella gestione della famiglia, compresa l’attenzione ai figli. La loro relazione rimane al centro dell’attenzione del pubblico e dei media.

La cantante, in gara a Sanremo con la canzone "Voilà", è sposata da quasi sei anni con il noto dj che lei definisce il suo "forever Valentine" ovvero il suo "(San) Valentino per sempre" In gara al Festival di Sanremo con il brano Voilà, Elettra Lamborghini è pronta a conquistare il palco dell’Ariston con la sua energia travolgente. Al suo fianco, oltre all’affetto della famiglia, ci sarà anche il marito Afrojack, pronto a fare il tifo per lei e a sostenerla in questa nuova avventura musicale. Scopriamo chi è l'affascinante dj che ha conquistato il cuore della cantante che negli ultimi mesi è stata impegnata nel programma di grande successo “Boss in incognito”. 🔗 Leggi su Today.it

Chi è Elettra Lamborghini in gara a Sanremo 2026, dal marito ai figli, dalla famiglia di origine alle canzoni più famoseElettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 per il suo nuovo singolo, dopo aver conquistato molte platee con hit come “Pem Pem”.

Elettra Lamborghini, il ritocchino prima di Sanremo. Poi la dedica a Afrojack: "Lo amo ogni giorno di più"Elettra Lamborghini si avvicina a Sanremo con un mix di preparazione e cura personale.

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack (e le parole sui figli)La cantante, in gara a Sanremo con la canzone Voilà, è sposata da quasi sei anni con il noto dj che lei definisce il suo forever Valentine ovvero il suo (San) Valentino per sempre ... today.it

TESTO ‘VOILÀ’, CANZONE ELETTRA LAMBORGHINI/ Analisi e significato (Sanremo 2026): uno dei pezzi più criticatiElettra Lamborghini torna a Sanremo 2026 e propone Voilà, un brano che vuol essere un inno alla vita: scopriamo cosa dice il testo. ilsussidiario.net

Sanremo, Elettra Lamborghini: «Un figlio Non sono ancora pronta, avrebbe tutti gli occhi addosso» – LA DIRETTA Si inizia oggi alle 20.40, conduce Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e Can Yaman. Super ospiti Tiziano Ferro, Max Pezzali e Gaia - facebook.com facebook

