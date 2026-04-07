Chi è l’ex marito di Micaela Ramazzotti Paolo Virzì | Era meglio che non mi sposavo

Da metropolitanmagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Micaela Ramazzotti  è stata ospite della trasmissione  Belve  condotta da  Francesca Fagnani  nella puntata in programma martedì 7 aprile. L’attrice ha parlato della fine del suo matrimonio con Paolo Virzì e della lite in un ristorante con il suo ex marito “ Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui “, rivela l’attrice nello studio di ‘Belve’. “Tutta questa tristezza che origine aveva?”, domanda Francesca Fagnani e Ramazzotti confessa: “ La mancanza d’amore, l’essere disprezzata “. E ancora Fagnani domanda se Virzì l’abbia sposata solo per convincerla a interpretare la Sandrelli da giovane nel film ‘La prima cosa bella’, come dichiarato dal regista in un’intervista: “Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c’era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio”, ribatte Ramazzotti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì: “Era meglio che non mi sposavo”

Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima...

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