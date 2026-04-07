Micaela Ramazzotti è stata ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani nella puntata in programma martedì 7 aprile. L’attrice ha parlato della fine del suo matrimonio con Paolo Virzì e della lite in un ristorante con il suo ex marito “ Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui “, rivela l’attrice nello studio di ‘Belve’. “Tutta questa tristezza che origine aveva?”, domanda Francesca Fagnani e Ramazzotti confessa: “ La mancanza d’amore, l’essere disprezzata “. E ancora Fagnani domanda se Virzì l’abbia sposata solo per convincerla a interpretare la Sandrelli da giovane nel film ‘La prima cosa bella’, come dichiarato dal regista in un’intervista: “Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c’era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio”, ribatte Ramazzotti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì: “Era meglio che non mi sposavo”

Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima...

Micaela Ramazzotti senza filtri sull'ex Paolo Virzì: "Era meglio non sposarsi, avrei risparmiato soldi per il divorzio"L'attrice si racconta a Belve stasera, tra il famoso "circoletto" del cinema italiano e il matrimonio finito con il regista Micaela Ramazzotti...

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Micaela Ramazzotti a Belve : «Il matrimonio con Paolo Virzì? Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui»L’attrice, ospite della prima puntata della nuova stagione del format, riapre anche i capitoli più dolorosi della sua vita. Quanto alla lite con l’ex marito, «è stata una brutta figuraccia» ... vanityfair.it

In prima serata su Rai Due, la conduttrice riporta sullo schermo il suo programma con alcune novità. Tra i primi nomi anche Micaela Ramazzotti e Zeudi De Palma - facebook.com facebook

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com