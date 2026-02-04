Lia Di Biase è la nuova delegata regionale delle Donne del Vino

Lia Di Biase è stata confermata come nuova delegata regionale delle Donne del Vino. È stata eletta dal nuovo direttivo, che resterà in carica fino al 2028. La nomina è stata accolta con entusiasmo dall'associazione, che punta a rafforzare il ruolo delle donne nel settore vitivinicolo.

