Lia Di Biase è la nuova delegata regionale delle Donne del Vino
Lia Di Biase è stata confermata come nuova delegata regionale delle Donne del Vino. È stata eletta dal nuovo direttivo, che resterà in carica fino al 2028. La nomina è stata accolta con entusiasmo dall'associazione, che punta a rafforzare il ruolo delle donne nel settore vitivinicolo.
È Lia Di Biase la nuova delegata regionale dell'associazione nazionale Le Donne del Vino.Il nuovo direttivo eletto resterà in carica fino al 2028.Ad affiancare Di Biase, titolare della Cantina Di Biase, ci saranno la vicedelegata Valentina Bravi, avvocato del vino e della vite e sommelier e la.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su Lia Di Biase
Ddl stupro, nella riformulazione della leghista Bongiorno sparisce la parola «consenso». L’ira del Pd, Di Biase ad Open: «Un salto carpiato all’indietro sui diritti delle donne»
Il disegno di legge sulla violenza sessuale, noto come ddl stupro, ha subito una modifica significativa nella proposta della senatrice Giulia Bongiorno.
"Essenze di vite" arriva in Umbria: il progetto delle Donne del Vino per aspiranti sommelières
Ultime notizie su Lia Di Biase
È la produttrice Lia Di Biase la nuova delegata regionale delle Donne del VinoPescara. L’Associazione nazionale Le Donne del Vino a livello regionale ha eletto il nuovo direttivo in carica fino al 2028. abruzzolive.it
