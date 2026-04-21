Un noto conduttore televisivo russo, molto vicino al presidente del paese, è stato recentemente al centro di attenzione dopo aver pubblicamente insultato la premier italiana. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha commentato la figura, definendola come uno dei più stretti alleati del leader russo nel mondo dei media. La sua presenza in televisione e le sue dichiarazioni sono state oggetto di discussione nel contesto delle tensioni tra Russia e occidente.

È il megafono della propaganda del Cremlino, oltre ad essere uno dei volti più noti dei media filogovernativi di Mosca. Dopo i pesanti insulti mossi nei confronti della presidente del Consiglio, il nome del conduttore televisivo Vladimir Solovyov è sulla bocca di tutti. Meloni «fascista», apostrofata con il termine «puta» (“prostituta”), traditrice dei propri elettori e Trump. «Che brutta donnuccia, cattiva» (in italiano). Non è neppure la prima volta che una donna finisce nel mirino di Solovyov: anche nei giorni scorsi showgirl e influencer russe non sono state risparmiate dal fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin. Classe 1963, Vladimir Solovyov non è solo un personaggio televisivo, ma anche il filo “conduttore” che unisce il Cremlino ai media filogovernativi di Mosca.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chi è Solovyov, il noto anchor della tv russa fedelissimo di Putin che insulta Meloni

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