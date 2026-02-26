La storia dell'uomo che per oltre 20 anni ha pagato un affitto per scoprire chi ha ucciso la moglie

Un uomo ha trascorso più di due decenni pagando l’affitto della casa in cui sua moglie è stata uccisa, nel tentativo di mantenere intatta la scena del delitto. Questa decisione è durata 26 anni, durante i quali ha continuato a versare i soldi senza mai abbandonare il suo obiettivo di scoprire la verità. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e determinazione.

Satoru Takaba, 69enne giapponese, ha pagato per 26 anni l’affitto della casa dove nel novembre 1999 fu uccisa la moglie per preservare la scena del delitto. Pochi mesi fa le tracce di Dna conservate hanno portato all’arresto di una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

