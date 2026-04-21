Mattia Dessì è il marito di Brigitte Nielsen, attrice e modella danese. Ha circa 50 anni e ha avuto una carriera nel settore della moda e del design. La sua relazione con Nielsen è iniziata circa vent’anni fa, e da allora si è spesso parlato di lui come di una figura che ha portato stabilità nella vita della showgirl. La coppia ha avuto due figli e ha condiviso vari momenti pubblici nel corso degli anni.

Nella vita di Brigitte Nielsen, segnata da successi internazionali e momenti difficili, c’è un nome che negli ultimi vent’anni è diventato sinonimo di stabilità e rinascita: Mattia Dessì. L’uomo che l’ha accompagnata fuori dai periodi più bui, che le è rimasto accanto quando il mondo sembrava voltarle le spalle e che, soprattutto, le ha regalato la gioia della maternità a 54 anni con la nascita della piccola Frida. La loro storia, iniziata quasi per caso, è diventata una delle più solide del mondo dello spettacolo. A questo punto è naturale chiedersi: chi è davvero Mattia Dessì? Qual è il suo percorso professionale? E come è nato l’amore che ha cambiato la vita di Brigitte Nielsen? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Mattia Dessì, il marito di Brigitte Nielsen: età, carriera dell’uomo che le ha cambiato la vita

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