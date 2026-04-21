Brigitte Nielsen, attrice e modella danese, è sposata con Mattia Dessì, che è il suo quarto marito. La coppia si è sposata di recente, dopo alcune difficoltà, tra cui una cancellazione di impegni precedenti. Nielsen ha quattro figli, nati da tre matrimoni diversi. La notizia del matrimonio con Dessì è stata resa nota attraverso alcune dichiarazioni pubbliche della stessa attrice.

Brigitte Nielsen ha alle spalle diversi matrimoni e ben quattro figli ormai grandi, avuti da tre uomini diversi. Dal 1983 al 1984 è stata sposata con Kasper Winding, da cui ha avuto il primogenito Julian, poi il successo verso la fine degli anni Ottanta, il colpo di fulmine con Sylvester Stallone e il divorzio nel 1987. Il secondo figlio, Killian, è arrivato grazie all’incontro con Mark Gastineau, in seguito ha avuto altri due figli – Raoul Ayrton e Douglas – da Raoul Meyer, con cui è stata sposata sino al 2005. Poi l’incontro con Mattia Dessì, di 15 anni più giovane, che ha cambiato per sempre la sua vita. Chi è il marito di Brigitte Nielsen .🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il quarto e attuale marito di Brigitte Nielsen, Mattia Dessì: “Gli ho fatto buca per tre volte”

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