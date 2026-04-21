Brigitte Nielsen ha cinque figli, alcuni nati da relazioni con diversi partner. Julian Winding e Killian Marcus Nielsen sono i due figli avuti da una precedente relazione, mentre Douglas Aaron Meyer e Raoul Ayrton Meyer Jr. sono figli di un'altra relazione. La cantante e attrice ha anche una figlia adottiva. La famiglia comprende quindi figli nati da diverse unioni e anche un'adozione.

Brigitte Nielsen ha cinque figli nati da diverse relazioni: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Douglas Aaron Meyer, Raoul Ayrton Meyer Jr. e Frida Dessì. L’attrice è nota anche per aver avuto la sua quinta figlia, Frida, nel 2018 all’età di 54 anni con l’attuale marito Mattia Dessì Julian è il figlio del primo marito di Brigitte Nielsen, Kasper Winding, Killian Marcus, nato dal matrimonio con il giocatore di football Mark Gastineau, Douglas Aaron e Raoul Jr., nati dall’unione con il pilota Raoul Meyer, e la piccola Frida, nata nel 2018 dall’amore con il suo ultimo marito, Mattia Dessì. Chi è il primo dei figli di Brigitte Nielsen.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i cinque figli di Brigitte Nielsen: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Douglas Aaron Meyer, Raoul Ayrton Meyer Jr. e Frida Dessì

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