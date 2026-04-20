Il passo indietro di Tim Cook l'erede di Steve Jobs non è più Ceo di Apple | al suo posto John Ternus

Apple ha comunicato che a partire dal prossimo settembre Tim Cook non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato. Al suo posto, sarà nominato John Ternus. La società ha diffuso un comunicato ufficiale in cui annuncia questa decisione senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi di transizione. Tim Cook ha ricoperto la posizione di Ceo per diversi anni, succedendo a Steve Jobs.

Apple ha annunciato con una nota stampa che il prossimo settembre Tim Cook non sarà più Ceo dell'azienda. Al suo posto John Ternus. Dopo più di 15 anni Cook, successore di Steve Jobs, lascia ufficialmente il timone. Continuerà ad avere un ruolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Tim Cook non è più il ceo di Apple: al suo posto nominato John Ternus Leggi anche: Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Apple lavora ai suoi occhiali smart: cosa potranno fare e quando arriveranno; Mercato smartphone in crollo: Come la geniale tattica di Apple sta stracciando la concorrenza Android; Apple ricorre alla Corte Suprema per bloccare la sentenza contro Epic Games. Il passo indietro di Tim Cook, il successore di Steve Jobs non è più Ceo di Apple: al suo posto John TernusApple ha annunciato con una nota stampa che il prossimo settembre Tim Cook non sarà più Ceo dell’azienda. Al suo posto John Ternus. Dopo più di 15 anni Cook, successore di Steve Jobs, lascia ... fanpage.it Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceoAnnunciato il cambio al vertice: Cook diventerà presidente esecutivo. La successione era attesa, ma non in tempi così rapidi ... msn.com Rivoluzione ai vertici di Apple. L'era Tim Cook si avvia alla chiusura: il primo settembre il timone dell'azienda passerà a John Ternus. #ANSA - facebook.com facebook Apple annuncia che John Ternus sarà il nuovo CEO dal 1° settembre, mentre Tim Cook assumerà il ruolo di presidente esecutivo @ultimoranet x.com