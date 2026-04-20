A settembre, il CEO di Apple lascerà il suo ruolo, con il manager interno che ha guidato lo sviluppo di prodotti come iPhone e Mac che assumerà la carica di nuovo presidente. La decisione è stata comunicata dalla società, che ha annunciato il passaggio di consegne nei prossimi mesi. Tim Cook quindi lascerà l’incarico dopo diversi anni alla guida dell’azienda, sostituito da un dirigente con esperienza nello sviluppo hardware.

Cambio al vertice in casa Apple. Il ceo Tim Cook lascerà l’incarico all’inizio di settembre, passando il testimone a John Ternus, dirigente interno che negli ultimi anni ha guidato lo sviluppo dei principali prodotti hardware del gruppo, dall’iPhone al Mac. L’annuncio è arrivato attraverso una comunicazione ufficiale dell’azienda, che ha chiarito anche il futuro ruolo di Cook: l’attuale amministratore delegato assumerà infatti la carica di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, mantenendo così un’influenza diretta sulle strategie del colosso di Cupertino. La scelta di Ternus, considerato da tempo il favorito per la successione, non sorprende sul piano dei nomi, ma colpisce per i tempi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceo

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