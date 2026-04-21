Durante la Milano Design Week è stato annunciato il vincitore della prima edizione del Fendi Design Prize 2026. La maison ha scelto Gustav Craft come destinatario del riconoscimento, segnando così l’inizio di questa nuova serie di premi. Il nome del designer si aggiunge a un elenco che si allarga con l’intento di valorizzare giovani talenti nel settore del design. La cerimonia si è svolta nel corso dell’evento milanese dedicato all’innovazione e alla creatività.

Durante la Milano Design Week una delle maison più amate al mondo ha rivelato il vincitore del Fendi Design Prize 2026: è Gustav Craft, che inaugura le serie di questo prestigioso premio. La curatela del progetto è del celebre designer Giulio Cappellini, supportato da una giuria d’eccellenza. Infatti, tra le figure di spicco nel panorama del design mondiale ci sono Rossana Orlandi, Patricia Urquiola, Cristina Celestino, Neri&Hu, Josh Owen e Joseph Grima. Fendi Design Prize, chi è il vincitore della prima edizione 2026. Il contest ha ricevuto oltre 70 candidature. Coinvolte le principali scuole di design del mondo, che hanno incitato i partecipanti a presentare un ambiente abitativo composto da diversi elementi (compresi mobili e accessori).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il vincitore della prima edizione del Fendi Design Prize?

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