Ci sarà anche Olly vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026 Il video

Olly sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’artista, che ha vinto l’ultima edizione, salirà di nuovo sul palco dell’Ariston, confermando il suo ritorno tra i favoriti della manifestazione. La sua presenza ha già suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston per l’edizione 2026 della kermesse. Olly torna a Sanremo da super ospite. Secondo quanto anticipato da Fanpage, Olly sarà il super ospite della prima serata di Sanremo 2026, quella di lunedì 24 febbraio. Una presenza in realtà quasi obbligata: da tradizione, ormai da qualche tempo, i vincitori del Festival tornano sul palco l’anno successivo al trionfo, ma spetta al direttore artistico Carlo Conti scegliere in quale serata ospitarli. La decisione di aprire il festival con il ritorno del vincitore appare quindi significativa anche dal punto di vista simbolico, un modo per dare subito un’impronta moderna al suo secondo festival. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il video Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, anche Pupo sul palco dell'Ariston: sarà protagonista nella serata delle cover Pupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Olly ospite a Sanremo 2026: sarà all’Ariston nella prima serata dopo la vittoria con Balorda Nostalgia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Olly non si accorge di aver strappato i pantaloni durante il suo concerto Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata; Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata; Festival di Sanremo, omaggio a Fabrizio De André nella serata dei duetti; Olly torna a Sanremo: super ospite della prima serata del Festival. Sanremo 2026, Olly ospite della prima serataOlly sarà l’ospite della prima serata di Sanremo 2026. Il cantante, che lo scorso anno aveva trionfato nella kermesse con il brano Balorda Nostalgia, salirà nuovamente sul palco dell’Ariston, questa ... dilei.it Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serataStando a quanto riportato da Fanpage, Olly ( FOTO) sarà il super ospite della prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver trionfato con Balorda Nostalgia alla kermesse ... tg24.sky.it OLLY A SANREMO 2026: l’accordo è fatto, Olly sarà il super ospite della prima serata! Da vincitore nel 2025 a certezza della musica italiana, torna all’Ariston per il passaggio di testimone ufficiale. Lo vedremo accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Quale sor facebook Olly apre Sanremo 2026 : il vincitore riporta la balorda nostalgia all'Ariston. Primo grande ospite, chi altro sarà sul palco gay.it/olly-sanremo-2… #Sanremo26 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.