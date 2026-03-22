Si è chiuso con un record storico per l’Italia ai Mondiali indoor di atletica: tre ori, cinque medaglie totali e il miglior piazzamento di sempre nel medagliere, con gli azzurri sul terzo gradino. Tra le emozioni più intense c’è l’argento di Mattia Furlani, che a 21 anni conquista il suo settimo podio internazionale consecutivo nel salto in lungo, eguagliando il suo primato personale di 8,39 metri. La finale è stata una battaglia, con Furlani che ha lottato nonostante i problemi di stomaco accusati durante la notte. Al quinto salto, pur perdendo qualche centimetro alla pedana (10,1 cm), l’azzurro è riuscito a eguagliare la misura dell’oro mondiale di settembre a Tokyo, già ottenuta anche quest’anno a Metz, balzando al primo posto provvisorio e superando il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (poi bronzo), fermo a 8,31. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani: “Stanotte ho dato due volte di stomaco, mi sento grato per quanto ho fatto”

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