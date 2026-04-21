Fabrizio Cherubini è l’ex marito di Alessia Fabiani. I due si sono sposati nel 2008 e quattro anni dopo sono diventati genitori di due bambine, Kim e Keira. La coppia si è separata nel 2015. La loro relazione, che in passato era descritta come felice, si è conclusa con una separazione che ha portato a diverse vicende giudiziarie.

L’ex marito di Alessia Fabiani è Fabrizio Cherubini: i due convolati a nozze nel 2008, quattro anni dopo diventavano genitori con l’arrivo di Kim e Keira, per poi separarsi nel 2015. Oggi l’ex letterina sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Archiviata la relazione nei primi anni Duemila con Francesco Oppini, il volto tv conosceva l’imprenditore Fabrizio Cherubini. In un precedente intervento nel salotto pomeridiano di Raiuno, aveva ripercorso il loro primo incontro avvenuto a Roma, quando dopo la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show si recava con un’amica a cena in un ristorante di proprietà dell’uomo. In quel momento scoccava la scintilla tra i due che nel 2008 diventavano marito e moglie.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Fabrizio Cherubini, l’ex marito di Alessia Fabiani: “Sembrava una storia bellissima, poi l’inferno”

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