Mya Montrucchio è la figlia di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, entrambi noti nel mondo dello spettacolo. La bambina è nata da una relazione tra i due e il suo nome è stato reso pubblico in diverse occasioni. La famiglia ha condiviso alcune foto e aggiornamenti sulla crescita di Mya sui social media. La presenza di Mya è spesso commentata dai media nel contesto delle vite private dei genitori.

Mya Montrucchio è la figlia (bellissima) di una delle coppie più famose della tv, quella formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. La giovane, che ha da poco compiuto 18 anni, è cresciuta lontano dai riflettori e assomiglia moltissimo all’ex letterina di Passaparola. Chi è Mya Montrucchio. Classe 2008, Mya Montrucchio è nata ad aprile ed è frutto del legame fra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Ha un fratello più piccolo, Orlando, arrivato sette anni dopo la sua nascita. Nonostante i suoi genitori siano famosissimi, Mya ha vissuto un’infanzia riservata e lontano dall’esposizione mediatica. Visualizza questo post su Instagram Bellissima come la sua mamma, descritta come una ragazza molto dolce da chi la conosce, Mya ha un legame fortissimo con entrambi i suoi genitori.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Mya, la figlia (bellissima) di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, la festa con la dolcissima dedica per i 18anni della figlia Mya | Le fotoCorreva l'anno 2001 quando Flavio Montrucchio, vincitore del Grande Fratello, conobbe Alessia Mancini.

Mya, la figlia di Montrucchio e Mancini compie 18 anni: la festaMya, la primogenita di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, ha raggiunto la maggiore età lo scorso 10 aprile 2026.