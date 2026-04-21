Dario Berrettini è il compagno di Alessia Fabiani, nota ex showgirl italiana. È un maestro di tennis, e la loro relazione dura da diversi anni, anche se pubblicamente ne hanno parlato solo di recente sui social. La loro storia ha attirato l’attenzione dei media, considerando anche la notorietà di entrambi nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Il fidanzato di Alessia Fabiani è Dario Berrettini, maestro di tennis al quale è legata da diverso tempo e che ha solo recentemente presentato sui social. Oggi l’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. In precedenza l’ex letterina era stata legata a Fabrizio Cherubini, con il quale era convolata a nozze nel 2008 e che l’aveva resa madre dei due gemelli Kim e Keira nati quattro anni dopo. Nel 2015 la coppia si separava per via di episodi di demenza violestica denunciati dal volto tv. “Inizialmente avevo anche fermato questa denuncia ma alla fine questo ha forse fatto cadere un pò di efficacia”, aveva dichiarato la Fabiani.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Dario Berrettini, il fidanzato di Alessia Fabiani: “È l’uomo che mi ha salvato”

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