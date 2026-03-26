Vittoria Puccini ha annunciato il suo matrimonio con Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, con il quale sta da circa dieci anni. La coppia si conosce dal 2013 e ora si prepara a celebrare il loro matrimonio. La notizia è stata resa pubblica dopo diversi anni di convivenza.

Dopo anni d’amore, Vittoria Puccini ha annunciato che sposerà il compagno Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, al suo fianco dal 2013. “Il suo periodo di prova è finito”, dice con un sorriso ironico al settimanale F, lasciando intravedere la solidità di un legame costruito nel tempo, anche con grande rispetto per il passato di entrambi. “Dorme sonni sereni, secondo me”, scherza ancora, mentre racconta un progetto che non ha ancora una data né un copione definito. “Magari decidiamo all’ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà”, ha spiegato ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Fabrizio Lucci, il futuro marito di Vittoria Puccini

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