Afrojack, nome d’arte di Nick Van de Wall, ha 38 anni ed è uno dei deejay più noti a livello internazionale. È celebre per aver partecipato a numerose esibizioni in tutto il mondo e per aver collaborato con artisti come David Guetta e Fedde Le Grand. La sua carriera musicale si è sviluppata attraverso varie hit, tra cui “Give Me Everything Tonight”. È anche noto per essere il marito di Elettra Lamborghini.

Afrojack, nome d’arte di Nick Van de Wall, ha 38 anni, è uno dei più noti deejay al mondo anche grazie alla hit Give me everything tonight e vanta collaborazioni con artisti come David Guetta o Fedde La Grand. Afrojack dal 2020 è il marito di Elettra Lamborghini, i due si sono conosciuti nel 2018, non hanno figli, al momento, per loro scelta. Dj e produttore discografico olandese che ha all’attivo collaborazioni con i più importanti deejay contemporanei da David Guetta a Fedde Le Grand, Sidney Samson e tanti altri. Il suo primo singolo esce nel 2006 e ottiene un discreto successo, ma è nel 2007 che acquisito lo pseudonimo di Afrojack inizia le sue collaborazioni con importanti nomi della musica elettronica e fonda un ‘etichetta discografica, la Wall Recordings.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini e Deejay di fama mondiale

L'intervista di Elettra Lamborghini - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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