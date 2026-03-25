La Storia Dietro | i segreti del Museo Civico di Zoologia svelati dagli esperti

Dal 26 marzo al 14 maggio 2026, presso la Sala Scheletri del Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldrovandi 18, si svolge il ciclo di conferenze intitolato

Cosa: Ciclo di conferenze La storia dietro. Naturalisti e Collezioni del Museo. Dove e Quando: Museo Civico di Zoologia, Sala Scheletri (Via Ulisse Aldrovandi 18); dal 26 marzo al 14 maggio 2026. Perché: Un viaggio gratuito alla scoperta dei pionieri della scienza e delle immense collezioni scientifiche romane, raccontato dai protagonisti della ricerca odierna. Un archivio di biodiversità nel cuore di Roma. Il Museo Civico di Zoologia di Roma si conferma non solo come luogo di conservazione, ma come centro pulsante di divulgazione scientifica. A partire dal 26 marzo, la suggestiva Sala Scheletri ospiterà un ciclo di incontri intitolato “La storia dietro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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