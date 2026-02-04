Quinto memorial dello chef Giovanni Spaventa all’alberghiero di Villa Santa Maria
Nella mattinata di martedì 3 febbraio si è tenuta, all’istituto alberghiero "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria, la quinta edizione del memorial dedicato allo chef di cucina Giovanni Spaventa. Ispirarsi al passato per progettare il futuro è l’idea che guida l’incontro voluto dall’Unione.🔗 Leggi su Chietitoday.it
