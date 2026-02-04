Quinto memorial dello chef Giovanni Spaventa all’alberghiero di Villa Santa Maria

Nella mattinata di martedì 3 febbraio si è tenuta, all'istituto alberghiero "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria, la quinta edizione del memorial dedicato allo chef di cucina Giovanni Spaventa. Ispirarsi al passato per progettare il futuro è l'idea che guida l'incontro voluto dall'Unione.

Quinto memorial dello chef Giovanni Spaventa all’alberghiero di Villa Santa MariaPremiato il maestro pasticcere Giuseppe Appezzato per aver continuato e attualizzato il pensiero e la pratica culinaria di Spaventa ... chietitoday.it

