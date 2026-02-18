Serie D | Enna-Palermo si gioca il 7 marzo riapre la corsa alla Serie C Cinque squadre in due punti
L'incontro tra Enna e Palermo, originariamente programmato in altra data, si giocherà il 7 marzo, riaccendendo la corsa alla Serie C. La partita, valida per il girone I di Serie D, si svolgerà alle ore 14:30 allo stadio di Enna. Con questa sfida, cinque squadre si trovano racchiuse in due punti, rendendo ogni risultato decisivo per la promozione. La partita diventa così un momento cruciale per il prosieguo del campionato e per le ambizioni di entrambe le formazioni.
Serie D, il 7 Marzo è la Data del Test Match: Enna-Palermo per la C. Il calendario del girone I di Serie D ha una nuova data chiave: il recupero tra Enna e Athletic Palermo è stato fissato per sabato 7 marzo alle ore 14:30. Un match cruciale, rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che riaccende la battaglia per la promozione in Serie C. La sfida al campo “Generale Gaeta” di Enna potrebbe ridisegnare la classifica di un campionato estremamente equilibrato. Un Rinvio Necessario, un Calendario Ristretto. Le intense piogge che hanno colpito la zona di Enna nei giorni precedenti avevano reso impraticabile il campo da gioco, costringendo gli arbitri a rinviare l’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu
