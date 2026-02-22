Jannik Sinner nel mirino dei media spagnoli | È in crisi e Alcaraz domina!

I media spagnoli criticano Jannik Sinner, accusandolo di attraversare un momento difficile mentre Alcaraz continua a dominare. La stampa evidenzia come le recenti prestazioni dell’italiano abbiano attirato attenzione, con commenti che mettono in discussione la sua forma attuale. Gli esperti osservano che le sfide sul campo stanno influenzando la sua fiducia. La discussione si accende dopo le ultime partite disputate dal tennista.

Nel racconto che arriva dalla stampa iberica, il momento di Jannik Sinner è diventato improvvisamente un caso, quasi un processo pubblico. Sono bastate due sconfitte, un breve passaggio a vuoto dopo due anni ad altissimo livello, perché i titoli spagnoli si siano trasformate in sentenze. Il tono è netto, a tratti brutale: “ Ormai è ufficiale: Jannik Sinner ha toccato il fondo, è in crisi “. Una lettura su MARCA che colpisce per la rapidità con cui si sia passati dall’esaltazione al ridimensionamento. Si parla apertamente di un nuovo “fallimento” dopo quello in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

“Sinner disprezzato nel suo Paese”, la sorpresa dei media spagnoliL'articolo analizza la reazione dei media spagnoli alla scelta di Lorenzo Musetti come atleta dell’anno, evidenziando come il sito as.

Jannik Sinner re del tie-break nel 2025, ma contro Carlos Alcaraz…Jannik Sinner si afferma come protagonista nel 2025, dominando nei tie-break, ma l'attenzione è tutta rivolta alla sfida con Carlos Alcaraz.

Argomenti discussi: Sinner-Popyrin, Atp Doha in diretta TV: dove vederla, il dubbio sull’orario e Jannik malinconico; Sinner-Machac, quando e dove vedere il debutto dell'azzurro all'Atp 500 di Doha; Allarme Sinner, il calo fisico e il gesto che preoccupa: Vagnozzi impietrito e sotto accusa. Bertolucci difende Jannik; Darderi in semifinale (nel giorno del suo compleanno) a Buenos Aires: se batte Baez entra nella Top-20.

Allarme Sinner, il calo fisico e il gesto che preoccupa: Vagnozzi impietrito e sotto accusa. Bertolucci difende JannikIl ko con Mensik fa scattare l'allarme per Sinner, che sfoga la sua frustrazione lasciando di sasso Vagnozzi, finito nel mirino dei social. Ma a difenderli arriva Bertolucci ... sport.virgilio.it

Accuse assurde, Sinner-Hasanovic come Berrettini-Satta: Jannik non vince più e nella bufera finisce LailaAccuse assurde, Sinner-Hasanovic come Berrettini-Satta: Jannik non vince più e nella bufera finisce Laila. Sui social riesplodono tempeste legate al gossip. sport.virgilio.it

In conferenza stampa dopo la vittoria su Rublev, Carlos Alcaraz ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner del giorno precedente “Non mentirò, sono rimasto sorpreso dalla sconfitta di Jannik. Però conosco il livello dei giocatori: alcuni sono molto pericolos x.com