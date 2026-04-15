Carlos Alcaraz ha recentemente dichiarato di apprezzare il talento di due giovani tennisti spagnoli che si stanno facendo notare nel circuito ATP. L’atleta, attualmente tra i protagonisti del tennis mondiale, ha parlato pubblicamente delle loro capacità tecniche e del loro potenziale di crescita. Le sue parole sono state riportate durante un evento dedicato al tennis giovanile, dove ha anche evidenziato l’importanza di sostenere le nuove leve dello sport.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz è attualmente il simbolo del tennis spagnolo. Anche se ha subito una recente sconfitta contro Jannik Sinner nella finale di Montecarlo, il 22enne ha già collezionato sette titoli del Grande Slam ed è saldamente al secondo posto nel ranking mondiale. L’attuale forma di Alcaraz lo mette in evidenza come uno dei talenti più promettenti del circuito ATP, ma non è solo in questa avventura. Durante una conferenza stampa a Barcellona, dopo la sua vittoria su Otto Virtanen, Alcaraz ha parlato di altri giovani tennisti spagnoli che stanno emergendo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz esprime ammirazione per due giovani tennisti spagnoli nel circuito ATP.

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