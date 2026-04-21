Recentemente si è parlato del divieto del “bindi” tra le hostess di alcune compagnie aeree indiane, tra cui Air India, che hanno deciso di vietare questa tradizionale decorazione tra i loro dipendenti. Il “bindi” è un segno di origine religiosa e culturale molto diffuso nel paese, utilizzato principalmente dalle donne indù, ma anche da altre comunità religiose. La decisione ha suscitato discussioni e riflessioni sul ruolo della tradizione in ambito professionale.

L’ India è considerato il Paese al mondo in cui convivono più religioni e con il maggior numero di praticanti: induismo, islam, cristianesimo, sikhismo, buddismo e giainismo. A comporre però la stragrande maggioranza dei fedeli sarebbero gli induisti, che rappresentano l’80% della popolazione indiana. Eppure, la principale compagnia aerea indiana, Air India, e il colosso della rivendita di occhiali Lenskart, che conta 2.400 punti vendita nel Paese, avrebbero cercato di impedire alle loro dipendenti induiste di indossare i simboli della loro religione durante il lavoro. Vietati bindi, sindoor e tilak. Inaspettatamente, però, concesso il velo islamico.🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: Che cos’è il bindi e perché Air India (e non solo) lo vuole vietare alle sue hostess.

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